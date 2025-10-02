معاون رئیس‌جمهور، صبح امروز در جریان سفر رسمی خود به استان، با حضور در گلزار شهدای شهر قزوین و قرائت فاتحه، به مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حمید پورمحمدی پس از حضور در گلزار شهدای شهر قزوین و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، در ادامه برنامه‌های سفر خود به این استان، قرار است از چندین طرح مهم در حوزه‌های عمرانی، بهداشتی و صنعتی بازدید کند.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در اولین بازدید‌های خود در بیمارستان شهید رجایی این شهر حاضر شد و از بخش ترومای این مرکز درمانی بازدید کرد.

احداث این مرکز، که عملیات اجرایی آن از سال ۹۵ آغاز شده، هم‌اکنون ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این پروژه که قرار است در زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع، ۱۸۰ تخت بستری را تأمین کند، برای تکمیل نهایی و بهره‌برداری نیازمند تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب است.

پورمحمدی در ادامه به محل احداث پروژه عظیم و نیمه‌تمام بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی رفت و از این طرح نیمه تمام بازدید کرد.

عملیات اجرایی بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین با زیربنای ۷۱ هزار مترمربع که از سال ۹۶ آغاز شده، در حال حاضر تنها ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این پروژه حیاتی برای تأمین نیاز‌های درمانی منطقه، برای تکمیل نهایی و تجهیز شدن، به سه و نیم همت (۳۵۰۰ میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد که رفع این کمبود، تکمیل طرح را تسریع خواهد کرد.

وی از نزدیک در جریان کمبودها، تجهیزات و نحوه ارائه خدمات درمانی اورژانسی در این بخش حیاتی قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه از مجموعه تاریخی و گردشگری سرای سعد السلطنه بازدید کرد. در این بازدید، وی ضمن آشنایی با ظرفیت‌های میراثی و اقتصادی این بنای شاخص بر اهمیت نقش این اماکن تاریخی در توسعه گردشگری استان تأکید کرد.

پور محمدی پس از بازدید از چند طرح دیگر قرار است در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت کند.

این خبر تکمیل می شود..........................