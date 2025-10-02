پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی صمود را محکوم و نقض آشکار قواعد بینالمللی و اقدامی تروریستی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حمله شامگاه چهارشنبه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان بینالمللی «صمود» با واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روبهرو شد.
در همین ارتباط اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، بامداد امروز (پنجشنبه) دهم مهر حمله مجدد رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی صمود (پایداری) و بازداشت حامیان مردم مظلوم غزه را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تجلیل از اقدام انسانی فعالان و گروههای مردمی از کشورهای مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه نوار غزه، اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به این کاروان را نقض آشکار قواعد بینالمللی و اقدامی تروریستی توصیف کرد.
وی همچنین با اشاره به ادامه پاکسازی قومی و کشتار مردم بیگناه غزه، بار دیگر مسئولیت قانونی، اخلاقی و انسانی همه دولتها را برای توقف نسلکشی فلسطینیها و مواخذه و محاکمه جنایتکاران خاطرنشان کرد و خواستار اقدام عاجل جامعه جهانی در این باره شد.
این ناوگان شامل حدود ۵۰ کشتی از بیش از ۴۰ کشور دنیا بود که هدف اصلی آن، رساندن کمکهای انسانی بهویژه دارو، مواد غذایی و شیر خشک به مردم غزه بوده است.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر پیش از این دستور داده بود که به هیچ وجه به ناوگان الصمود اجازه ورود به غزه داده نشود.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم حمله رژیم صهیونیستی به کشتیهای این ناوگان را شدیدا محکوم کرد و آن را دزدی دریایی و نقض صریح قوانین بینالمللی خواند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه بامداد پنجشنبه حمله مذکور را جدیترین نقض قوانین بینالمللی خواند.