پخش زنده
امروز: -
رهبر کاتولیکهای جهان از لفاظیهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور و «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا در نشست فوقالعاده فرماندهان نظامی انتقاد کرده و آن را «نگرانکننده» خواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «پاپ لئو چهاردهم» رهبر کاتولیکهای جهان گفت: این شیوه صحبت کردن نگرانکننده است، زیرا هر بار نشاندهنده افزایش تنش است. مانند لفاظیهایی که وزیر جنگ بیان کرد.
رهبر کاتولیکهای جهان که آمریکایی است، افزود: امیدوارم که این اظهارات فقط نمایش کلامی باشد و جنگی در کار نباشد. همه باید برای صلح تلاش کرد.
وی همچنین طرح ترامپ برای صلح در نوار غزه را «واقع بینانه» خواند و ابراز امیدواری کرد که این طرح «پذیرفته شود.»
رئیس جمهوری آمریکا سهشنبه در نشست فرماندهان این کشور در پایگاه نیروی دریایی در کوانتیکو ایالت ویرجینیا گفت که هدف ارتش ایالات متحده محافظت از احساسات هیچ کسی نیست بلکه محافظت از جمهوری ما است.
هگست نیز در این جمع اظهار کرد: برای تضمین صلح، باید برای جنگ آماده شویم. جنگیدن تنها ماموریت وزارت جنگ است. آمادگی برای جنگ و آماده شدن برای پیروزی در این مسیر، خستگیناپذیر و سازشناپذیر است.