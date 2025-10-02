به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سحرگاه امروز با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، بارگاه منور و مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حاضر شد و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

دکتر قالیباف روز گذشته در آئین رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی این مرکز و نیز مراسم ترحیم همسر آیت‌الله سیستانی حضور یافت.

دیدار با مراجع عظام تقلید و سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت دبیران کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین از جمله برنامه‌های امروز رئیس مجلس در سفر به قم است.