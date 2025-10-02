پخش زنده
رئیس مجلس شورای اسلامی سحرگاه امروز با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) درقم، مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سحرگاه امروز با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، بارگاه منور و مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حاضر شد و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
دکتر قالیباف روز گذشته در آئین رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی این مرکز و نیز مراسم ترحیم همسر آیتالله سیستانی حضور یافت.