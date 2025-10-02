پخش زنده
امروز: -
آذربایجانغربی رتبه نخست تولید عسل در کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه این استان رتبه نخست تولید عسل کشور را داراست، گفت: بهرهبرداران منطقه سالانه بیش از ۲۳ هزار تن عسل تولید و روانه بازار میکنند.
پرویز بستانچی، با بیان اینکه این صنعت برای شش هزار و ۵۰۰ نفر در استان اشتغالزایی کرده است، افزود: پیشبینی میشود میزان تولید در سالجاری به بیش از ۲۸ هزار تن افزایش یابد.
بستانچی اظهارکرد: آذربایجانغربی علاوه بر تولید عسل، در زمینه تعداد کندوی عسل، تولید گرده گل و موم نیز رتبه نخست کشور را داراست.
وی، متوسط تولید از کندوی مدرن و بومی را به ترتیب ۱۷ و ۵.۵ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: در مجموع در سطح استان، بیش از یک میلیون و ۳۴۵ هزار کندو وجود دارد که از این میزان ۱۱۰ هزار و ۴۷۱ کندو بومی بوده و بقیه مدرن است.
بستانچی، با بیان اینکه بیش از شش هزار زنبورستان در استان فعال است، افزود: استفاده از روشهای نوین و همچنین افزایش آگاهی زنبورداران موجب شده است علاوه بر ارتقای کیفیت عسل تولیدی، زمینه ایجاد صنایع فرآوری، بستهبندی و صادرات این محصول نیز فراهم شود.
وی تصریح کرد: در این استان چهار کارخانه بسته بندی عسل به صورت مدرن و اتوماتیک در شهرستانهای ارومیه، خوی و مهاباد وجود دارد و شش کارگاه بسته بندی عسل نیز در شهرهای مختلف در فرآوری و صنایع تبدیلی این محصول فعالیت دارند.
بستانچی گفت: عسل تولیدی استان به کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادر میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، همچنین از آغاز سرشماری زنبورستانهای استان از پنجم تا هفدهم مهرماه خبر داد و افزود: در مدت اجرای سرشماری، جابهجایی زنبورستانها ممنوع بوده و هماهنگیهای لازم با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودروهای حامل کندو انجام شده است.