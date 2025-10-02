به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان رتبه نخست تولید عسل کشور را داراست، گفت: بهره‌برداران منطقه سالانه بیش از ۲۳ هزار تن عسل تولید و روانه بازار می‌کنند.

پرویز بستانچی، با بیان اینکه این صنعت برای شش هزار و ۵۰۰ نفر در استان اشتغالزایی کرده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در سالجاری به بیش از ۲۸ هزار تن افزایش یابد.

بستانچی اظهارکرد: آذربایجان‌غربی علاوه بر تولید عسل، در زمینه تعداد کندوی عسل، تولید گرده گل و موم نیز رتبه نخست کشور را داراست.

وی، متوسط تولید از کندوی مدرن و بومی را به ترتیب ۱۷ و ۵.۵ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: در مجموع در سطح استان، بیش از یک میلیون و ۳۴۵ هزار کندو وجود دارد که از این میزان ۱۱۰ هزار و ۴۷۱ کندو بومی بوده و بقیه مدرن است.

بستانچی، با بیان اینکه بیش از شش هزار زنبورستان در استان فعال است، افزود: استفاده از روش‌های نوین و همچنین افزایش آگاهی زنبورداران موجب شده است علاوه بر ارتقای کیفیت عسل تولیدی، زمینه ایجاد صنایع فرآوری، بسته‌بندی و صادرات این محصول نیز فراهم شود.

وی تصریح کرد: در این استان چهار کارخانه بسته بندی عسل به صورت مدرن و اتوماتیک در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد وجود دارد و شش کارگاه بسته بندی عسل نیز در شهر‌های مختلف در فرآوری و صنایع تبدیلی این محصول فعالیت دارند.

بستانچی گفت: عسل تولیدی استان به کشور‌های همسایه، حوزه خلیج فارس و برخی کشور‌های اروپایی صادر می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، همچنین از آغاز سرشماری زنبورستان‌های استان از پنجم تا هفدهم مهرماه خبر داد و افزود: در مدت اجرای سرشماری، جابه‌جایی زنبورستان‌ها ممنوع بوده و هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودرو‌های حامل کندو انجام شده است.