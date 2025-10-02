به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اعلام کرد: موسسه نان و رزق بهشتی استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان در طول سال برای تهیه و توزیع مواد غذایی اقدام می‌کند وایام بازگشایی مدارس، توزیع نوشت افزار برای بازنماندن دانش‌آموزان مناطق محروم از تحصیل، در دستور کار قرار می‌ دهد.

سید مهدی هاشمی گفت: در مدارس زهکلوت جازموریان ۲۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف تحصیلی توزیع شد.