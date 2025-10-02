پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: اجرای طرح ملی سبا گامی مهم در جهت نهادینهسازی فرهنگ بهینهسازی مصرف برق در میان دانشآموزان است و میتواند نسل آینده را به سفیران فرهنگ مصرف درست تبدیل کند.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی گفت: طی دو دهه اخیر، نظام قیمتگذاری تکلیفی برق باعث رشد شدت مصرف انرژی در کشور شده است، بهگونهای که شاخص مصرف انرژی در ایران تقریبا دو برابر متوسط جهانی است.
وی با بیان این که آموزش از سنین پایین نقش تعیینکنندهای در اصلاح الگوی مصرف دارد، افزود: اجرای طرح ملی سبا گامی مهم در جهت نهادینهسازی فرهنگ بهینهسازی مصرف برق در میان دانشآموزان است و میتواند نسل آینده را به سفیران فرهنگ مصرف درست تبدیل کند.
وی با اشاره به تجربههای موفق گذشته در فرهنگسازی اجتماعی خاطرنشان کرد: همانطور که آموزشهای عمومی در حوزه راهنمایی و رانندگی به شکلگیری فرهنگ رعایت مقررات منجر شد، اجرای طرح سبا نیز میتواند آثار ملموسی در کوتاهمدت و بلندمدت در حوزه مصرف انرژی داشته باشد.
مدیرعامل توانیر همچنین از زحمات مجریان و همکاران در اجرای این طرح قدردانی کرد و لوح یادبود طرح ملی سبا را به نمایندگی از دستاندرکاران این طرح به خانم الهام سلامتنیا، مبتکر طرح، اهدا کرد.