ساخت ۵۱ ساختگاه سه مگاواتی انرژی خورشیدی در سیستان و بلوچستان به پیمانکار واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رییس شورای انسجام بخشی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اجرای این نیروگاه ها به‌زودی آغاز خواهد شد، گفت: ساخت این تعداد نیروگاه نقش موثری در رفع ناترازی انرژی در سال آینده ایفا خواهد کرد.

محمد رییسی با بیان اینکه صفحات خورشیدی برای استقرار در این ساختگاه‌ها با مجموع ظرفیت ۱۵۳ مگاوات خریداری شده و در گمرک موجود است، افزود: در کنار این اقدامات، نیروگاه بادی ۶۳۰ مگاواتی «میل نادر» نیز کلنگ‌زنی و به بخش خصوصی واگذار شده است.

رییس شورای انسجام‌بخشی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان به تدابیر اتخاذ شده برای پایداری انرژی و کاهش نارضایتی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در ۲ سال گذشته چهار هزار و ۷۰۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی پنج کیلوواتی در سطح استان با همکاری استانداری، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج سازندگی و شرکت توسعه نیروی برق استان احداث شد که از این میزان صفحه خورشیدی ۲۴ مگاوات تولید انرژی می شود.

رییسی با تأکید بر حمایت مالی از این طرح، تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته تا پایان شهریور ماه جای ۱۵۰ میلیارد تومان برق از مشترکان پنل‌های خورشیدی پنج کیلوواتی خریداری و همین میزان اعتبار به حساب مشترکان واریز شده است.

وی به طرح های آتی سیستان و بلوچستان برای رفع کامل ناترازی اشاره کرد و گفت: نزدیک به پنج هزار صفحه خورشیدی حمایتی در سطح استان در شمال و جنوب در حال اجراست که ۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی در اوج بار امسال در حوزه زاهدان وارد مدار شد.

رییس شورای انسجام‌بخشی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان با اشاره به گستردگی زیرساخت‌های استان، افزود: یک‌میلیون مشترک برق در استان وجود دارد که با ۴۴ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف و حدود ۲۹ هزار دستگاه ترانس کار برق رسانی در سطح استان برای آنان انجام می‌شود.

وی در خصوص ناترازی انرژی در گرم‌ترین روز‌های سال، بیان کرد: پیک بار تابستان امسال تولید در سطح سیستان و بلوچستان یک‌هزار و ۳۵۰ مگاوات و مصرف ما در پیک تابستان ۲ هزار و ۲۲۸ مگاوات بود؛ که در تابستان حدود ۹۰۰ مگاوات انرژی کسری در سطح استان از استان‌های مجاور خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان تأمین شد.