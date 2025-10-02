پخش زنده
شرکت توسعه نفت و گاز پاکستان (OGDC) از کشف ذخایر جدید گاز و میعانات گازی در ایالت سند خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس»؛ این کشف در منطقه اکتشافی «بترسم شرق-۱» در شهر «خیرپور» از نواحی ایالت سند پاکستان صورت گرفت.
طبق آزمایشهای فنی، ظرفیت تولید این چاه روزانه حدود ۲۲٫۵ میلیون فوت مکعب گاز و نزدیک به ۷۰۰ بشکه میعانات گازی برآورد شده است.
مسئولان شرکت توسعه نفت و گاز پاکستان اعلام کردهاند که این موفقیت میتواند به تقویت منابع انرژی داخلی و کاهش نیاز به واردات کمک کند.
این کشف جدید در شرایطی انجام میشود که تولید داخلی نفت و گاز در پاکستان در سالهای اخیر بهطور پیوسته کاهش یافته است؛ مسئلهای که واردات این فرآوردهها از خارج را برای پاسخ به نیاز داخلی افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی خدمات اطلاعات نفتی پاکستان، تولید داخلی نفت این کشور طی ۸ ماه نخست سال جاری با کاهشی ۱۱ درصدی روبهرو بوده است.
دادههای موجود نشان میدهند در این بازه زمانی، تولید در میدانهای اصلی نفت و گاز پاکستان با کاهش مواجه شده است. در کنار میدانهای بزرگی مانند قدپور، سوی، اوچ و ماری، دیگر میدانها نیز کاهش تولید داشتهاند. تولید داخلی شرکتهای بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز فعال در پاکستان نیز با افت همراه بوده است.
گفتنی است نفت تولیدشده در داخل پاکستان تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز کشور را تأمین میکند و باقی آن از خارج وارد میشود، این درحالیست که ۸۰ تا ۸۵ درصد گاز مورد نیاز این کشور در داخل تولید میشود.
بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، پاکستان تا ۹ میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد، اما این رقم تا زمانی که از نظر اقتصادی قابل بهرهبرداری نباشد، نمیتواند بهعنوان ذخیره اثباتشده تلقی شود.