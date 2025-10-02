پخش زنده
نشست اعضای شورای عالی ستایشگری، کانونهای مداحان و خانه مداحان استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله صفایی بوشهری در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه عاشورا و مرثیهسرایی در زندگی فردی و اجتماعی، محبت و انس با امام حسین (ع) را بزرگترین سرمایه دنیوی و اخروی مردم دانست.
وی به شخصیتهایی، چون ناخدا عباس و دیگر بزرگان مداحی اشاره کرد و گفت: زندگینامهها، نوارها و آثار این بزرگان باید جمعآوری، مستند و برای آیندگان منتشر شود.
آیت الله صفایی بوشهری در پایان سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بسیاری از روحانیون، مداحان و پیشکسوتان استان، از تلاشهای برگزارکنندگان مجالس، مداحان و ذاکران تشکر کرد و خواستار حفظ، تقویت و توسعه این فرهنگ شد.
حجتالاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم جامعه ستایشگری را از اضلاع مهم جهاد تبیین دانسته و افزود: اگر امروز مقاومت در بوشهر به عنوان یک فرهنگ درآمده از همین منابر و جلسات هیئات و نوع آئینهایی است که شور و شعور را توأمان در استان ایجاد میکند و جمع حاضر میراث دار آن هستند.