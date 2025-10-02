پخش زنده
باهدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان جشن عاطفه ها با شعار " آینده ساز باشیم" در سراسر استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: همزمان با آغاز پویش «جشن عاطفهها» از شهریور ماه سالجاری تاکنون، مراکز نیکوکاری و مردم نیکاندیش استان اردبیل بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دانشآموزان نیازمند کمک کردهاند.
علیرضا حسیننژاد، در مراسم «جشن عاطفهها» که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرعامل جمعیت هلال احمر و سایر مسئولان دستگاههای اجرایی استان در کانون فرهنگی تربیتی عصمت برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم در برگزاری جشن عاطفهها در سطح مدارس، جریانسازی فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین کودکان و نوجوانان است تا همواره به فکر همنوعان نیازمند خود باشند.
وی یادآور شد: امسال از نیمه دوم شهریور ماه، جشن عاطفهها با شعار «آیندهساز باشیم» در ۲۲۰ پایگاه در سطح استان برگزار شد و از ابتدای مهر ماه نیز در تمامی مدارس شاهد مشارکت دانشآموزان در این جشن ملی بودیم.
حسیننژاد اعلام کرد: همزمان با آغاز پویش «جشن عاطفهها» از شهریور ماه سال جاری تاکنون، مراکز نیکوکاری و مردم خیرخواه استان اردبیل بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی و غیر نقدی به دانشآموزان نیازمند کمک کردهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در سال جاری به لطف خیران و نیکوکاران، قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۶ هزار و ۳۱۹ بسته تحصیلی به ارزش پنج میلیارد تومان تهیه و در بین دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد استان اردبیل توزیع شد.
وی افزود: هفت هزار و ۲۵۶ کیف تحصیلی به ارزش چهار میلیارد تومان نیز با عنایت نیکوکاران تهیه و در بین دانشآموزان تحت پوشش توزیع شده است.
حسیننژاد با اشاره به اینکه برای تأمین کیف و رفع سایر مشکلات تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت همچنان نیازمند یاری خیران و نیکوکاران هستیم، بیان کرد: امیدواریم با مساعدت بیش از پیش خیران شاهد رفع مشکلات فرزندان خانوار تحت حمایت باشیم.
در ادامه این مراسم، سید اردشیر رشیدی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با بیان اینکه آموزش و پرورش علاوه بر رسالت علمی، مسئولیت خطیری در زمینه تربیت همهجانبه دانشآموزان دارد، گفت: مطابق با سند تحول بنیادین، توجه به تمامی ساحتهای تربیتی از جمله تربیت اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، زیستی و فناورانه در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد که یکی از مهمترین این ابعاد، تربیت اجتماعی و پرورش حس مسئولیتپذیری در دانشآموزان است.
وی افزود: جشن عاطفهها یک رویداد ملی و اجتماعی است که دانشآموزان در قالب آن میآموزند مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به همنوعان ایفا کنند و این جشن، نمادی از همدلی و نهادینهسازی فرهنگ نوعدوستی در جامعه است.