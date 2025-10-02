به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان دیشب در مصلای امام خمینی (ره) ساری برگزار شد.

یکی از ائمه جمعه استان تهران در این مراسم گفت: امروز شهید نصرالله از خود سیدحسن برای اسرائیل و دشمنان بشریت خطرناک‌تر است و این موضوع برای رژیم صهیونیستی و جبهه کفر دردناک است.

حجت الاسلام سنجری افزود: دعوای امروز استکبار با ما، دعوای نفت، موشک و هسته‌ای نیست، دعوا بر سر عبودیت ما از الله و عبودیت آنان از شیطان است.

سخنران این مراسم گفت: اگر ما موشک، سرداران، رهبران جهاد و مقاومت را به همراه خدا داشته باشیم، قطعا پیروزیم.

حجت الاسلام سنجری تصریح کرد: سیدحسن نصرالله به پوست، گوشت و مغز استخوان، به زعامت امام خامنه‌ای حفظه الله، مومن بود و غیر این را گناه می‌دانست.

وی تاکید کرد: امروز تقابل الله و شیطان، تقابل کفر و ایمان است، عبد شیطان در منطقه اسرائیل است، لذا بر اساس وعده خداوند، آنچه اتفاق می‌افتد سنت الهی است.

حجت الاسلام سنجری افزود: ما قومی هستیم که خدا اراده کرد تا نابودی اسرائیل و فرو پاشی امپریالیزم سفاک، آمریکای جهانخوار، به دستان ما محقق شود، و لذا از دل و جان بر این اصل باور و ایمان داشته و در این راه ایستادگی می‌کنیم.