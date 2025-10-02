هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به میزبانی محلات، چهارمین نمایشگاه برتر دنیا از نظر حجم عرضه است که از ۱۵ تا ۱۸ مهر در شهر نیم‌ور برپا می‌شود.

با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان محلات گفت: هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران فرصتی برای نمایش توانمندی‌های صنعت سنگ به فعالان این عرصه در کشور است.

حسن خزائی پور افزود: این دوره از نمایشگاه با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۵ تا ۱۸ مهرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور برپا می‌شود.

او گفت: این رویداد که در فضایی به وسعت ۱۵۰ هزار مترمربع برگزار می‌شود، با ارائه حدود ۴۰ هزار تن سنگ کوپ در جایگاه چهارمین نمایشگاه برتر دنیا از نظر حجم عرضه سنگ قرار دارد.