معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از عملیاتی شدن احیای نخستین هواپیمای «فوکر ۵۰» این استان پس از ۲ دهه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطاالله اکبری افزود: دو فروند هواپیمای فوکر ۵۰ که بیش از ۲۰ سال در استان هیچگونه عملیات پروازی نداشتند، شناسایی شدند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: امروز، اولین هواپیمای فوکر ۵۰ به چرخه صنعت هوایی استان اضافه و پروازهای آن آغاز شد، این هواپیما متعلق به استان است و هواپیمای دوم نیز تا پایان سال جاری به ناوگان هوایی استان افزوده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با افزوده شدن این ۲ هواپیما، سیستان و بلوچستان در مجموع ۳۰۰ صندلی پروازی خواهد داشت که میتواند بخشی از نیازهای داخلی استان را پاسخگو باشد.