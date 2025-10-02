سرپرست ارتباطات کرمان: ظرفیت شبکه انتقال استان به ۲۷۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده و پهنای باند ورودی نیز ۴۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ،آزاد تاج‌الدینی، از افزایش قابل توجه زیرساخت‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: ظرفیت شبکه انتقال استان طی ماه‌های اخیر با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۲۷۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده و پهنای باند ورودی استان نیز ۴۵ درصد افزایش داشته است.

سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه ارتباطات روستایی افزود: از ابتدای سال، ۹۶ روستا در قالب طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، بخش‌های محروم و جنوبی استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند وتاکنون ۱۲۵ کیلومتر فیبر نوری برای اتصال سایت‌های روستایی اجرا شده و سایت‌های مسیر نیز در حال ورود به مدار و اتصال به شبکه پهن‌باند هستند.

تاج‌الدینی همچنین با اعلام اجرای ۴۰ سایت شهری در استان افزود: مشکلات این سایت‌ها در تعامل با شهرداری‌ها در حال پیگیری است و انتظار می‌رود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر پوشش شهری باشیم.

سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان با تأکید بر پیشرفت پروژه‌های فیبر نوری در شهر بم تصریح کرد: اپراتور متعهد دولت سرویس خود را در این شهر کامل کرده و امکان واگذاری خدمات در همه نقاط فراهم است؛ تاکنون بیش از ۳۵۰ مشترک از این خدمات بهره‌مند شده‌اند و علاوه بر این، مخابرات استان با حمایت وزارت ارتباطات توانسته است بیش از ۱۴ هزار مشترک را تحت پوشش سرویس FTTH قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، ۹۳ درصد جاده‌های اصلی و پرتردد استان تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار دارند و با راه‌اندازی پنج سایت جدید، مشکل ۱۵۰ کیلومتر از مسیر‌های فاقد پوشش نیز برطرف خواهد شد.

تاج‌الدینی از افزایش سه‌برابری پروژه «جی‌نف» پس از سال‌ها توقف خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری جهش چشمگیری داشته و با همکاری شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

وی سهم اقتصاد دیجیتال استان کرمان را ۴ صدم درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور اعلام کرد و گفت: طبق افق برنامه هفتم، این سهم باید به ۱۴ صدم درصد افزایش یابد که تحقق آن با حمایت از بخش خصوصی، صنایع و معادن و ارائه تسهیلات ویژه امکان‌پذیر خواهد بود.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان در پایان با اشاره به اجرای طرح «ایران دیجیتال» در استان افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز کرمانی در این طرح مشارکت داشته‌اند و یکی از دانش‌آموزان موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است. مشارکت بالای شهرستان‌های جنوبی استان مانند جیرفت، قلعه‌گنج و کهنوج نیز نشان‌دهنده توسعه زیرساخت‌ها و دسترسی گسترده دانش‌آموزان به خدمات دیجیتال است.