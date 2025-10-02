به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهرداری فیروزه گفت: ساعت ۱۸:۴۵ امروز در تماس تلفنی با مرکز آتشنشانی شهرداری فیروزه تیم امداد و نجات به محل حادثه واقع در کیلومتر ۵ جاده فیروزه به قوچان نرسیده به سه راهی روستای امیرآباد اعزام شد.

محمود احمدآبادی افزود: بر اثر شدت تصادف یک دستگاه پراید با یک دستگاه تریلی، راننده پراید که تنها سرنشین خودرو بود در دم جان باخت.

وی افزود: عملیات آزادسازی فرد متوفی از داخل خودرو و ایمن سازی محل حادثه انجام گردید و چند روز پیش نیز دو نفر در محور فیروزه به خوشاب در برخورد یک خودرو سمند با موتور سیکلت جان خود را از دست دادند.

نداشتن پلیس راه در فیروزه باعث شده رانندگان با سرعت بالا و با اطمینان از عدم حضور پلیس راه در محور‌های این شهرستان، حادثه آفرینی می‌کنند.