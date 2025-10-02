پخش زنده
اتحادیه آلبا با صدور بیانیهای، اقدام دولت جمهوری دومینیکن در حذف کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا از اجلاس آتی سران کشورهای آمریکایی را به شدت محکوم کرد و آن را نشانه تبعیت از "دستورات واشنگتن" دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ اتحادیه آلبا-تیسیپی در بیانیهای رسمی، موضع دولت جمهوری دومینیکن در سازماندهی "اجلاس سران کشورهای آمریکایی" را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد این کشور برگزاری اجلاس را به دستورات واشنگتن منوط کرده است.
این بیانیه پس از آن صادر شد که جمهوری دومینیکن به عنوان میزبان به صورت یکجانبه تصمیم گرفت از سران کشورهای کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا برای شرکت در دهمین دوره این اجلاس دعوت نکند.
اتحادیه آلبا این اقدام را «اعتراف علنی به یک تسلیم سیاسی که شأن میزبان را خدشهدار میکند» توصیف کرد.
این بلوک منطقهای با محکوم کردن این رویداد تأکید کرد که این دوره از اجلاس سران کشورهای آمریکایی «به عنوان یکی از آن لحظات بیثمر که از همان ابتدا محکوم به شکست است، در تاریخ ثبت خواهد شد.»
در پایان بیانیه آمده است که تاریخ آمریکای لاتین و کارائیب سرشار از تلاشها برای سلطه و همچنین مملو از جنبشهای آزادیبخش بوده است و این اقدام اخیر نیز در راستای همان تلاشها برای کنترل خارجی در منطقه قرار میگیرد.
حذف ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه از اجلاس سران کشورهای آمریکایی
نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا به همراه همتایان کوبایی و نیکاراگوئهای خود از فهرست سران دعوتشده به "اجلاس سران کشورهای آمریکایی" کنار گذاشته شدند.
اجلاس سران کشورهای آمریکایی قرار است ۴ و ۵ دسامبر در پونتا کانا، جمهوری دومینیکن برگزار شود. جمهوری دومینیکن به عنوان میزبان رسماً اعلام کرده است رؤسای جمهور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه به این نشست دعوت نخواهند شد.
رئیسجمهور ونزوئلا، به علت آنچه "رهبری یک رژیم دیکتاتوری" ادعا شده، از شرکت در این دوره نیز محروم شده است، اتفاقی که مشابه آن در اجلاس پیشین در لسآنجلس (سال ۲۰۲۲) نیز رخ داد.
دولت جمهوری دومینیکن این تصمیم را "یک معیار کاملاً چندجانبه و ضروری" توصیف کرده است.
به گفته میزبان این اقدام در شرایط کنونی "قطبیسازی سیاسی" و با هدف " تضمین موفقیت اجلاس و اطمینان از بالاترین سطح مشارکت ممکن" اتخاذ شده است.