تیم مس کرمان در نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان کشور، برابر استقلال کازرون بازی به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، دراین دیدار حساس ؛ صنعت مس کرمان فینالی زودهنگام در کازرون داشت و در خانه استقلال، به پیروزی ۲۶ - ۲۹ رسید و دست پر به کرمان بازگشت .
در فصل جاری لیگ برتر هندبال مردان، ۱۰ تیم حضور دارند که مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار میشود.
کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه دیدارهای هفتههای دوم و سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد.
بر این اساس هفته دوم ۱۵ مهر و هفته سوم ۲۲ مهر برگزار میشود.
برنامه کامل دیدارهای هفتههای دوم و سوم لیگ برتر هندبال به این شرح است:
هفته دوم؛ سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
سپاهان نوین - هپکو اراک
صنعت مس کرمان - پرواز هوانیروز
نیروی زمینی سبزوار - فولاد مبارکه سپاهان
فرازبام خائیز دهدشت - استقلال کازرون
سایپا تهران - نفت و گاز گچساران
سنگآهن بافق – استراحت
هفته سوم؛ سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سنگ آهن بافق یزد - صنعت مس کرمان
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- سپاهان نوین
پرواز هوانیروز - فرازبام خائیز دهدشت
نیروی زمینی سبزوار - سایپا تهران
نفت و گاز گچساران - استقلال کازرون
هپکو اراک – استراحت