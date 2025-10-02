تیم مس کرمان در نخستین هفته از رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان کشور، برابر استقلال کازرون بازی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، دراین دیدار حساس ؛ صنعت مس کرمان فینالی زودهنگام در کازرون داشت و در خانه استقلال، به پیروزی ۲۶ - ۲۹ رسید و دست پر به کرمان بازگشت .

در فصل جاری لیگ برتر هندبال مردان، ۱۰ تیم حضور دارند که مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

کمیته مسابقات فدراسیون هندبال، برنامه دیدار‌های هفته‌های دوم و سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

بر این اساس هفته دوم ۱۵ مهر و هفته سوم ۲۲ مهر برگزار می‌شود.

برنامه کامل دیدار‌های هفته‌های دوم و سوم لیگ برتر هندبال به این شرح است:

هفته دوم؛ سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴

سپاهان نوین - هپکو اراک

صنعت مس کرمان - پرواز هوانیروز

نیروی زمینی سبزوار - فولاد مبارکه سپاهان

فرازبام خائیز دهدشت - استقلال کازرون

سایپا تهران - نفت و گاز گچساران

سنگ‌آهن بافق – استراحت

هفته سوم؛ سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

سنگ آهن بافق یزد - صنعت مس کرمان

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- سپاهان نوین

پرواز هوانیروز - فرازبام خائیز دهدشت

نیروی زمینی سبزوار - سایپا تهران

نفت و گاز گچساران - استقلال کازرون

هپکو اراک – استراحت