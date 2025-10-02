پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: به منظور جبران کمبود نیروی انسانی در سالهای آینده، برنامه بورسیه دانشجویان در حوزه عملیات هوانوردی از سرگرفته شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد امیرانی در بوشهر گفت: فارغالتحصیلان پس از دانش آموختگی به طور مستقیم جذب شرکت خواهند شد.
وی اظهار داشت: نقش ویژه کارکنان فرودگاهها در حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه ستودنی بود و حضور فعال آنان در فرودگاههای بوشهر، مهرآباد، تبریز، اصفهان و مشهد ر نمونهای از تعهد و فداکاری محسوب میشود.
امیرانی بیان کرد: نگهداری فرودگاهها و ارائه خدمات ناوبری هوایی کاری تخصصی، پرمسئولیت و پرتنش است و در این حوزه موفقیتهای شرکت فرودگاهها مرهون تلاش شبانهروزی کارکنان است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای این شرکت در آستانه بازنشستگی قرار دارند، برنامه بورسیه دانشجویان دانشکده صنعت هوانوردی بار دیگر فعال شده تا نیاز نیروی انسانی آینده تأمین شود.
امیرانی همچنین از نوسازی تجهیزات کمک ناوبری، آتشنشانی و عملیاتی فرودگاهها خبر داد و گفت: تجهیز فرودگاه بوشهر نیز در دستور کار قرار دارد.