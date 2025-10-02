سازمن توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نسخه اولیه به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه معدن و صنایع معدنی را با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، این اقدام برای تحقق سیاست‌های راهبردی وزارت صمت و اهداف برنامه هفتم توسعه انجام شده و قرار است به‌تدریج در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

با استفاده از هوش مصنوعی در مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، فرایند‌ها بهبود یافته، دقت افزایش یافته و کارایی و اقتصادی شدن آنها ارتقا می‌یابد.

اکنون پلتفرم هوشمندی تولید شده که قادر است پردازش و تفسیر داده‌های کلان اکتشافی را به‌صورت خودکار و استاندارد انجام دهد و به این ترتیب در کوتاه‌ترین زمان به داده‌های موثق با تحلیل‌های استاندارد دسترسی فراهم می‌کند.