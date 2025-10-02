

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در ششمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (پنجشنبه)، سعید افروز ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F۳۴ به مصاف حریفان خود رفت و به ترتیب ۳۷.۷۵ متر، ۳۹.۰۰ متر، ۴۰.۰۰ متر، ۳۹.۰۵ متر، ۴۱.۵۲ متر، ۳۹.۲۰ متر را ثبت کرد و با بهترین پرتاب خود ۴۱.۵۲ متر رکورد جهان را که بیش از این به نام خود بود را بار دیگر شکست و ۳۶ سانتی متر ارتقا داد و عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.

کاروان کشورمان تاکنون ۳ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز، دو مدال نقره توسط «مهدی اولاد» و «هاجر صفرزاده» و سه برنز توسط «امان‌الله پاپی»، «الهام صالحی» و «زینب مرادی» کسب کرده است.