مسابقات وزنهبرداری پیشکسوتان کشور (انتخابی تیم ملی) با حضور ۱۵ تیم به میزبانی شهرستان ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این رقابتها، سرکار خانم سمیه ابوالفتحی از شهرستان نهاوند بهعنوان تنها نماینده استان همدان در دسته ۶۳ کیلوگرم، با نمایشی درخشان موفق شد به مقام نایبقهرمانی کشور دست یابد و مدال نقره را از آن خود کند.
موفقیت خانم ابوالفتحی نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش بانوان شهرستان نهاوند است و امید میرود در میادین ملی نیز شاهد افتخارآفرینیهای بیشتر ایشان باشیم.