به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس سازمان آتش نشانی بوکان گفت :بدنبال اعلام وقوع آتش سوزی در دهکده دامداران این شهر بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ این سازمان به محل اعزام شدند.

رسول معروفی گفت: این حادثه مربوط به آتش گرفتن انباری کاه و علوفه بود که بنا بر اظهار حاضران سهل انگاری در روشن کردن آتش و عدم کنترل آن باعث بروز این حادثه شده بود.

آتش نشانان بلافاصله عملیات اطفا حریق را آغاز کردند و از گسترش و سرایت شعله‌های آتش جلوگیری کردند.

علت اصلی بروز حادثه و میزان خسارات وارده در دست بررسی است.