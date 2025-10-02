رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری بر مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در انتخابات پیش‌رو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالعلی ارژنگ بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها، مشارکت مردمی، فراهم‌سازی بستر رقابت سالم، و تأمین امنیت و سلامت انتخابات تأکید کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تشکیل کمیته‌های تخصصی در راستای پشتیبانی بهتر فرآیند انتخابات خبر داد.

ارژنگ با بیان اینکه همزمان با تشکیل ستاد انتخابات کشور، فعالیت ستاد استانی هم آغاز شده، گفت: این جلسه، نخستین گام رسمی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری انتخابات در استان است.

وی با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی در ستاد، گفت: این کمیته‌ها با هدف مدیریت، هماهنگی و پشتیبانی فرآیند‌های انتخاباتی تشکیل شده‌اند و از تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف استان باید برای اجرای هرچه بهتر انتخابات بهره گرفته شود.

ارژنگ تأکید کرد: در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه‌های زیرساختی و مخابراتی، نیاز به تلاش بیشتر وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به اصول چهارگانه رقابت، مشارکت، سلامت و امنیت در انتخابات، گفت: این چهار اصل، همواره محور برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی بوده و هستند. البته برخی از آنها، به‌ویژه بحث امنیت و سلامت انتخابات، نیاز به آماده‌سازی زیرساخت‌ها دارد که از هم‌اکنون باید مقدمات آن فراهم شود، اما دو اصل دیگر یعنی رقابت و مشارکت، باید از همین امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.