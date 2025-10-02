به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: برداشت لیموترش از ۵۰۰ هکتار باغ‌های مرکبات این شهرستان آغاز و پیش بینی شده ۱۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

علی پور با بیان اینکه برداشت این محصول تا اوایل آبان ماه ادامه دارد افزود: پرشین، لیسبون و خارگی از مهمترین ارقام لیموترش در این شهرستان است.

وی افزود: روستا‌های جهره، لاغر، مکویه، کهنویه، اکبرآباد، تنگ نارک، کورکی و فیدویه از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در خنج هستند.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.