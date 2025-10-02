در ادامه تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان پس از آتش‌بس با حزب‌الله، یک پهپاد این رژیم صبح امروز - پنجشنبه - خودرویی را در منطقه الخردلی در جنوب لبنان هدف قرار داد که در نتیجه آن دو تن شهید و یک نفر زخمی شدند.

دو شهید و یک زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی این حمله که در مسیر کفررمان به الخردلی در جنوب لبنان انجام شد، تاکنون دو نفر شهید و یک نفر زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان افزود: این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد.

این حمله در حالی انجام شد که پس از آتش‌بس اعلام‌شده میان اسرائیل و لبنان در تابستان گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود ادامه می‌دهد و تنش‌ها در مرز‌های جنوبی این کشور ادامه دارد.

طی هفته‌های اخیر، چندین مورد تجاوز هوایی و پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مرزی لبنان گزارش شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان هزاران بار نقض آتش‌بس کرده و با تجاوز نظامی به جنوب لبنان، صد‌ها نفر از شهروندان این کشور را شهید و یا مجروح کرده و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.