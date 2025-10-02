به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر گفت: در نیمه نخست امسال ۲۰ هزار و ۷۳۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی از پایانه مرزی تمرچین تردد داشته‌اند.

محمد رضایی افزود: از این تعداد ۱۸ هزار و سه دستگاه ناوگان ترانزیت خروجی بوده است که ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

رضایی، با اشاره به اینکه همچنین تعداد ناوگان ترانزیتی تردد کننده از مرز تمرچین دو هزار و ۷۲۷ دستگاه بوده است، اظهارکرد: در این مدت همچنین ۴۸ هزار و ۹۳۷ دستگاه ناوگان باری نیز از این مرز تردد کرده‌اند.

وی گفت: کامیون‌های خروجی صادراتی از مرز تمرچین با ۱۱ درصد افزایش به هفت هزارو ۹۳۹ دستگاه رسیده و تعداد کامیون‌های ورودی برای واردات نیز دو هزار و ۷۰۷ دستگاه با رشد ۴۴ درصدی بوده است.

مدیر پایانه مرزی تمرچین، همچنین از تردد ۸۴۵ هزار و ۶۱۸ مسافر در نیمه نخست امسال از مرز تمرچین خبر داد و افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۳۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

رضایی، مجموع تردد ناوگان مسافری از مرز تمرچین در این مدت را هشت هزار و ۸۸۱ دستگاه با رشد ۲۱ درصدی اعلام کرد.