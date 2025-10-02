\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0628\u06cc \u0627\u0646\u062a\u0647\u0627 \u0648 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n