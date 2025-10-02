استاد حوزه و دانشگاه گفت: مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت شهادت سیدحسن نصرالله، هفت ویژگی را برای او ذکر کردند که در اینجا بیان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین در حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به دفاع شیعیان از مظلومان، اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) در روایتی در خصوص شیعیان فرمودند که آنها دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند.

وی افزود: هزینه‌های زیادی که شهید سیدحسن نصرالله و رزمندگان حزب‌الله لبنان دادند، بابت دفاع از مردم مظلوم غزه بود. دفاع از مظلوم علامت شیعه است همچنان که ما از این مکتب آموخته‌ایم و وقتی زلزله‌ای یا سیلی در یکی از کشور‌های همسایه رخ می‌دهد، ما نمی‌گوییم که به ما ربط ندارد و به مردم آسیب‌دیده در آن مناطق، کمک می‌کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که شهید سیدحسن نصرالله دارای ویژگی‌های زیادی بود، افزود: مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت شهادت این شهید، هفت ویژگی را برای او ذکر کردند. ایشان حساب‌شده پیام می‌دهند و خوب است که پایان‌نامه‌ای برای بررسی پیام‌های تسلیت مقام معظم رهبری، تدوین شود. رهبر انقلاب برای افراد مختلف در جریان‌های گوناگون، پیام تسلیت داده‌اند، اما لحن ایشان در این پیام‌ها متفاوت بوده است.

رفیعی ادامه داد: اولین ویژگی ذکر شده برای شهید سیدحسن نصرالله در پیام تسلیت مقام معظم رهبری، «مجاهد کبیر» بود. جهاد خیلی امر مهمی است و این شهید، مجاهد بزرگی به شمار می‌رفت. دومین ویژگی ذکر شده در این پیام برای شهید سیدحسن نصرالله، «پرچمدار مقاومت» بود. مقاومت مهم است، اما پرچمدار مقاومت بودن، مهم‌تر است. «عالم با فضیلت» سومین ویژگی ذکر شده برای شهید سیدحسن نصرالله در پیام تسلیت رهبر انقلاب است. این شهید، یک عالم تحصیل‌کرده بود و در سن جوانی از امام خمینی (ره) در بسیاری از امور، اجازه داشتند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ویژگی‌های شهید سیدحسن نصرالله از دیدگاه مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر انقلاب در پیام تسلیت خود تاکید کردند که شهید سیدحسن نصرالله، یک «مدیر سیاسی» بود. خیلی از افراد، عالم بودند، اما سیاسی نبودند و خیلی از افراد سیاسی بودند، اما عالم نبودند. سخت است که خیلی از ویژگی‌ها در یک نفر جمع شود. همچنانکه امام خمینی (ره) یک رجل سیاسی به شمار می‌رفت، اما ایشان یک مرد الهی بودند.

وی افزود: «رهبری کم‌نظیر» و «مدیر و جهادگر» از ویژگی‌های دیگر ذکر شده برای شهید سیدحسن نصرالله در پیام مقام معظم رهبری بود. رهبر انقلاب فرمودند که شهید سیدحسن نصرالله، «یک فرد نبود، بلکه یک مکتب بود». امام خمینی (ره) در خصوص شهید بهشتی گفته بودند که ایشان یک ملت است. چنین شخصیت‌هایی، سابقه داشتند و ظرفیت آنها فراتر از زمان خود بود.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: پرچمی که شهید سیدحسن نصرالله در دست داشت، بر روی زمین نمی‌ماند. به یقین خط مبارزه حزب الله لبنان، ادامه می‌یابد. خیلی از افراد برای خلع سلاح مقاومت، تلاش کردند. زمانی که یاسر عرفات با صهیونیست ها، دست داد، کسی باور نمی‌کرد که چند دهه بعد، هنیه‌ها و سنوار‌ها جریان مقاومت مسلحانه فلسطین علیه اسرائیل را رهبری کنند.

رفیعی با بیان این که حزب‌الله لبنان، یک مکتب است، خاطرنشان کرد: راه شهید سیدحسن نصرالله ادامه دارد. این شهید اهل روضه و گریه و محبت به امام حسین (ع) بود و اکنون مزار شهید سیدحسن نصرالله محل حضور آزادی‌خواهان جهان است.