به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی از آغاز فرایند به‌روزرسانی «سند ارتقای وضعیت زنان استان» خبر داد و گفت: این سند با رویکردی تازه، علاوه بر جمعیت و اشتغال، به حوزه‌های نوینی همچون توانمندسازی بانوان در عرصه هوش مصنوعی و فناوری‌های نو ورود خواهد کرد.

نشست مشاوران بانوان فرمانداران شهرستان‌های یزد با حضور فاطمه دانش یزدی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، فرصتی بود تا ضمن مرور دستاوردها، برنامه‌های جدید این حوزه برای سال‌های آینده ترسیم شود.

دانش یزدی در این نشست با اشاره به اولویت‌های کاری دفتر امور بانوان در سال‌های اخیر اظهار داشت: در سه تا چهار سال گذشته تمرکز اصلی فعالیت‌ها بر موضوع جمعیت بود که به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان کشور مورد توجه قرار دارد. اما اکنون با توجه به ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی استان یزد، دفتر امور بانوان گام‌های تازه‌ای برای ارتقای اشتغال پایدار و افزایش توانمندی‌های زنان برداشته است.

وی با یادآوری تدوین «سند ارتقای وضعیت زنان استان» در سال ۱۳۹۵ و تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی استان افزود: از سال ۱۳۹۶ تا کنون تغییرات و چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل‌توجهی در استان یزد رخ داده است. همچنین از سال ۱۴۰۰ موضوع جمعیت به شکل رسمی در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل لازم است سند ارتقای وضعیت زنان استان یزد بازنگری و متناسب با نیاز‌های روز جامعه به‌روز شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان تأکید کرد: انتظار داریم مشاوران بانوان در شهرستان‌ها با ارائه آمار، داده‌های دقیق و همچنین بیان مسائل و ظرفیت‌های محلی، دفتر امور بانوان را در این فرایند یاری کنند تا بتوانیم ظرف یکی دو ماه آینده نسخه به‌روزشده سند را به جمع‌بندی برسانیم.

وی در ادامه به برنامه‌های نوآورانه این دفتر پرداخت و گفت: توانمندسازی زنان تنها به مهارت‌های عمومی و آموزشی محدود نمی‌شود. یکی از برنامه‌های جدی ما، ورود بانوان به عرصه فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی است. با اجرای این برنامه‌ها، زنان استان می‌توانند علاوه بر اشتغال پایدار، در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز نقشی مؤثر و نوآورانه ایفا کنند.

دانش یزدی با قدردانی از همراهی و تلاش مشاوران شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال دفتر بانوان چندین پروژه مهم از جمله هفته جمعیت را مدیریت و اجرا کرد که با همکاری مشاوران فرمانداران به نتایج خوبی رسید و امیدواریم این هم‌افزایی در سایر حوزه‌ها نیز ادامه یابد.

در ادامه این نشست، مشاوران فرمانداران در حوزه بانوان به ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌ها پرداختند و ضمن بیان مشکلات و چالش‌های موجود، پیشنهاد‌هایی برای تقویت نقش زنان در توسعه محلی مطرح کردند.

به گفته کارشناسان، به‌روزرسانی سند ارتقای وضعیت زنان استان می‌تواند نقشه راهی برای ارتقای جایگاه بانوان یزدی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد و با ورود به حوزه‌های نوینی، چون هوش مصنوعی، چشم‌اندازی تازه برای توانمندسازی بانوان استان ترسیم کند.