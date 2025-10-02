پخش زنده
امروز: -
با دستور دادستان جغتای، یک دستگاه بیل مکانیکی که به صورت غیر مجاز در حال تخریب و تصرف عرصههای ملی و احداث استخر بود، توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب جغتای گفت: برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی جز اولویتهای دستگاه قضا میباشد.
رضا بهمنش افزود: هرگونه تخریب، تصرف یا بهرهبرداری غیرمجاز از عرصههای ملی پیگرد قانونی دارد و با متجاوزان برخورد قاطع خواهد شد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان جغتای نیز گفت: این اقدام با پیگیری و پایش میدانی مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جغتای و برای صیانت از انفال و حفظ اراضی ملی صورت گرفت.
علی دستورانی افزود: متخلف پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی ادامه داد: از همکاریهای مؤثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و شهروندان به ویژه شوراهای اسلامی روستایی، دهیاران و همیاران طبیعت قدردانی می کنم.
مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی ملی میتوانند گزارش های خود را در مورد هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب را به صورت ۲۴ ساعته از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.