با دستور دادستان جغتای، یک دستگاه بیل‌ مکانیکی که به صورت غیر مجاز در حال تخریب و تصرف عرصه‌های ملی و احداث استخر بود، توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب جغتای گفت: برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی جز اولویت‌های دستگاه قضا می‌باشد.

رضا بهمنش افزود: هرگونه تخریب، تصرف یا بهره‌برداری غیرمجاز از عرصه‌های ملی پیگرد قانونی دارد و با متجاوزان برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان جغتای نیز گفت: این اقدام با پیگیری و پایش میدانی مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جغتای و برای صیانت از انفال و حفظ اراضی ملی صورت گرفت.

علی دستورانی افزود: متخلف پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی ادامه داد: از همکاری‌های مؤثر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و شهروندان به‌ ویژه شورا‌های اسلامی روستایی، دهیاران و همیاران طبیعت قدردانی می کنم.

مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی ملی می‌توانند گزارش های خود را در مورد هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب را به صورت ۲۴ ساعته از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.