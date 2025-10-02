به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نوری یزدان با اشاره به توسعه سامانه‌های تله‌متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب روستایی در استان گفت: با نصب و راه‌اندازی ۳۲ دستگاه سامانه تله‌متری در نیمه اول امسال، ضریب بهره‌مندی تأسیسات از این سامانه‌ها از ۲۲.۵ به ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: شهرستان‌های پلدختر، دلفان، ازنا، الشتر و چگنی هم اکنون تحت پوشش این سامانه‌های نوین قرار دارند و عملیات اجرایی برای نصب تجهیزات در شهرستان کوهدشت نیز در روز‌های آینده آغاز می‌شود.

نوری یزدان با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه بیشتر این سامانه‌ها گفت: برای شهرستان‌های رومشکان، الیگودرز و خرم‌آباد نیز پیش‌بینی‌های لازم توسط همکاران انجام شده و کار‌های کارشناسی و برآورد به پایان رسیده است که این طرح در مرحله تهیه مجوز برای برگزاری مناقصه است.

وی، اثربخشی بهتر در بهره‌برداری و راهبری تأسیسات، جلوگیری از سرریز مخازن آب و هدررفت این مایه حیاتی و آگاهی از آخرین وضعیت منابع تأمین آب و سامانه‌های ارتباطی را از مزایای راه اندازی این سامانه‌ها عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: کاهش مصرف انرژی و بهره‌مندی ذی‌نفعان و رضایتمندی مشترکین از تأمین آب پایدار در حوزه روستایی از دیگر مزایای این سامانه است.

نوری یزدان گفت: این اقدام، گامی مهم برای بهینه‌سازی مدیریت آب و ارتقای خدمات‌رسانی به مشترکان روستایی استان است.