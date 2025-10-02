داوران و ناظران چهارمحال و بختیاری در هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور قضاوت می‌کنند.

قضاوت داوران و حضور ناظر چهارمحال و بختیاری در هفته ششم لیگ برتر فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،علیرضا بدری امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه به عنوان نماینده سازمان لیگ مسئول برگزاری دیدار دو تیم فجر سپاسی و استقلال خوزستان خواهد بود.

جمعه ۱۱ مهرماه وحید زمانی دیدار دو تیم مس رفسنجان و پیکان را قضاوت خواهد کرد و موعود بنیادی‌فرد به عنوان داور VAR در دیدار دو تیم پرسپولیس و گل گهر سیرجان حضور خواهد داشت.

شنبه ۱۲ مهرماه حسین امیدی داور چهارم دیدار دو تیم سپاهان و ذوب آهن اصفهان خواهد بود.

یکشنبه ۱۳ مهرماه موعود بنیادی‌فرد دیدار دو تیم چادرملو اردکان و استقلال را سوت خواهد زد.