ناظر گمرکات استان کرمانشاه: صادرات کالا از گمرکات استان در نیمه نخست امسال به یک میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۵۴۱ هزار دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش گفت: در نیمه نخست امسال ۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد.

او افزود: گمرک خسروی با صادرات یک میلیون و ۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۶۵ میلیون دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف از مهمترین عمده کالا‌های صادراتی از طریق گمرکات استان بوده است.

مجموع صادرات کالا از گمرکات استان کرمانشاه در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.