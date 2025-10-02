به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ فرهاد میرزایی گفت: ماموران کلانتری در هفته گذشته هفت سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود:سارقان در بازجویی ها، به ۱۰ فقره سرقت خانه‌های در دست ساخت در شهرک طوبی اعتراف کردند و تحویل دادسرا شدند.

رئیس کلانتری ۱۴ ابوذر شهرستان یزد گفت: شهروندان، هنگام ساخت و ساز تا پایان کار از نگهبان و دوربین مداربسته استفاده کنند.