وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عملیات ساخت بزرگترین مرکز پردازش و‌توزیع پست کشور را در البرز آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ این طرح در زمینی به وسعت ۴۸ هزار متر مربع و به زیر بنای ۲۰ هزار متر مربع در مدت ۱۸ ماه به بهره برداری می رسد.

وزیر ارتباطات و فناوری در این مراسم با اشاره به اینکه تحولات پستی به سمت هوشمند سازی در حرکت است ابراز امیدواری کرد: با توجه به نزدیکی این مرکز پردازش به فرودگاه پیام این مرکز به عنوان مرکز مبادلات پستی شمال و شمال غرب کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تحول دیجیتال اساس توسعه اقتصادی کشور است افزود: شرکت پست به سمت تحول دیجیتال در حرکت است و از ظرفیت هوشمند سازی به طور ویژه استفاده می کندو این یک دستور ویژه در وزارت ارتباطات است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های ریلی و‌هوایی برای افزایش ظرفیت پستی افزود: ظرفیت های فرودگاه پیام باز آفرینی و بهینه شده است و حرکت اصولی در اهداف پستی اجرا می شود.

وی گفت: این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، سرعت و کیفیت خدمات پستی در کشور را ارتقا خواهد داد.

وی افزود: پست صرفاً برای پست معنا ندارد، بلکه بستر اصلی توسعه خدمات هوشمندسازی دولت و تجارت الکترونیک است. امروز زندگی بیش از ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به زیرساخت‌های تجارت برخط است و شرکت ملی پست نقش بی‌بدیلی در این عرصه ایفا می‌کند.

وی افزود: این مرکز جدید با رویکرد پدافندی نیز حائز اهمیت است؛ چراکه در کنار مرکز تجزیه مبادلات تهران، نیاز به یک پایگاه مکمل در استان البرز احساس می‌شد. این مجموعه می‌تواند خدمات ۱۸ استان غرب و شمال‌غرب کشور را پوشش دهد و طبق پیش‌بینی‌ها زمان ارسال مرسولات تا ۲۴ ساعت کاهش خواهد یافت.

هاشمی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه‌ها جلب رضایت مردم است. هرگاه خدمات خود را از نگاه مشتری ارزیابی کنیم، آن‌گاه می‌توانیم میزان اثرگذاری و کارآمدی اقداماتمان را بسنجیم. یقین دارم این مرکز با پشتوانه مطالعات گسترده و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، نقش بسزایی در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات پستی خواهد داشت.