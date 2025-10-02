پخش زنده
امروز: -
تعداد ۱۵۰ بسته نوشت افزار و ۵۰ بسته سبد معیشتی بین نیازمندان در آباده توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰ بسته نوشت افزار شامل انواع دفتر، مداد، خودکار و کوله پشتی به ارزش ۱۲۰ میلیون تومان به همت خیران بین دانش آموزان کم برخوردار شهرستان آباده توزیع شد.
همچنین ۵۰ بسته معیشتی شامل برنج، گوشت، روغن، ماکارونی و رب گوجه فرنگی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به خانوادههای نیازمند اهدا شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.