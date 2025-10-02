به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰ بسته نوشت افزار شامل انواع دفتر، مداد، خودکار و کوله پشتی به ارزش ۱۲۰ میلیون تومان به همت خیران بین دانش آموزان کم برخوردار شهرستان آباده توزیع شد.

همچنین ۵۰ بسته معیشتی شامل برنج، گوشت، روغن، ماکارونی و رب گوجه فرنگی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به خانواده‌های نیازمند اهدا شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.