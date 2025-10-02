پخش زنده
امروز: -
اردوی آمادهسازی تیم ملی مویتای جوانان(MMA ) در ساری در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آخرین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی مویتای جوانان(MMA ) با حضور ۱۲ ملی پوش که سه نفرشان مازندرانی هستند در ساری آغاز شد.
مرحله پایانی اردوی آمادهسازی تیم ملی مویتای جوانان ایران جهت حضور در بازیهای آسیایی بحرین از روز شنبه ۵ مهرماه به صورت مشترک در ساری آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.
این رقابتها (MMA )که در سه بخش مبارزه، وای کرو و مای موی برگزار میشود؛ مازندران با سه نماینده در بخش مبارزه دختران حضور دارد.
مائده صادق زاده، حنانه تقی پور و درسا فرشادپور دختران مبارز مازنی هستند که تحت هدایت مربی باسابقه و توانمند، مقداد کامرانی رصد میشوند.
رقابتهای المپیک آسیایی MMA جوانان از اول تا سوم آبان دربحرین برگزار میشود.
ایوب رضوانی و گزارشی از این اردو: