فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲ هزار و ۳۶۰ نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ محمدرضا یاری گفت: ماموران انتظامی این شهرستان پس از دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سیگار قاچاق در مغازهای در سطح شهرستان، ضمن شناسایی، هماهنگی قضایی و اعزام به محل، بازرسیهای لازم را به عمل آوردند.
وی افزود: در بازرسیهای انجام گرفته ۲ هزار و ۳۶۰ نخ سیگار به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.
یاری از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی او به دستگاه قضائی خبر داد.