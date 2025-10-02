به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ محمدرضا یاری گفت: ماموران انتظامی این شهرستان پس از دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سیگار قاچاق در مغازه‌ای در سطح شهرستان، ضمن شناسایی، هماهنگی قضایی و اعزام به محل، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته ۲ هزار و ۳۶۰ نخ سیگار به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

یاری از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی او به دستگاه قضائی خبر داد.