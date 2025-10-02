رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به همراه قضات دادگستری و مشاوران خادم یاران با حضور در مسجد صاحب الزمانی مهرشهر به مشکلات قضایی آنان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در این برنامه ضمن رسیدگی به مشکلات و مسائل قضایی مردم منطقه مهرشهر بیرجند گفت:۱۲ گروه به منظور صلح و سازش و رفع مشکلات قضایی و مشاوره حقوقی مردم این منطقه در مسجد صاحب الزمانی مهرشهر حضور یافتند.

عبدالهی افزود: در این طرح ۸ نفر از وکلا، دو نفر از قضاوت و ۱۸ نفر از مشاوران حقوقی مشارکت داشتند.

وی با بیان این که در اجرای این طرح تعداد ۵۸ پرونده بررسی شد که بیشتر، پرونده‌های خانوادگی بود گفت: ۵ پرونده ارسالی از کلانتری ۱۵ منطقه مهرشهر مورد بررسی که با حضور شاکیان مورد صلح، سازش و آشتی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه طرح صلح و سازش با تشکیل گروه‌های سازش محله در مناطق حاشیه نشین شهر‌ها و بافت‌های ناکارآمد در استان اجرا می شود افزود: تاکنون سه گروه سازش محلی در استان تشکیل و در سال جاری ۳ جلسه صلح و سازش با حضور مسئولان استانداری، خادم یاران رضوی و نیرو‌های انتظامی برپا شده است.