مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی " انیس" - حکومت آمریکا تعطیل شد

- هلال احمر افغانستان: هیچ قرارداد خارجی برای درمان بیماران سوراخ قلب وجود ندارد

- بازگشایی گذرگاه " انگورده " میان افغانستان و پاکستان پس از دو سال

- شرکت رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نشست سرمایه گذاری ترکمنستان

- حمله موشکی یمن به کشتی مرتبط با رژیم اسرائیل پایگاه اطلاع رسانی" الاماره "

- دیدار مولوی امیرخان متقی با هیئت آمریکایی؛ آزادی یک تبعه آمریکا در افغانستان

- پذیرش رسمی امارت اسلامی در فرمت مسکو؛ دیدار متقی با سفیر روسیه در کابل

- افزایش سی درصدی حجم تجارت خارجی افغانستان وبسایت روزنامه " هشت صبح "

- قطع دو روزه اینترنت؛ طالبان حقوق و زندگی مردم افغانستان را هدف گرفته‌اند

- امارات متحده عربی محموله جدید کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد

- نارضایتی و خشم مردم افغانستان نسبت به اقدامات اخیر طالبان افزایش یافته است

- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان: قطع اینترنت زندگی را مختل می‌کند و نباید اعمال شود

- اقدامات امنیتی در قندهار؛ مردم تحت کنترل شدید طالبان قرار دارند وبسایت روزنامه " اطلاعات روز "

- نمایندگان سیزده کشور و اتحادیه اروپا از تهدید مستمر تروریسم از افغانستان ابراز نگرانی کردند

- گزارش وزارت خارجه آمریکا: ‏آسیب‌پذیری در برابر قاچاق انسان در افغانستان بیشتر شده است

- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از اتصال دوباره اینترنت و خدمات مخابراتی استقبال کرد

- کارمندان کنسولگری افغانستان در بن آلمان استعفای گروهی خود را اعلام کردند

- خدمات اینترنت در کابل قطع شد مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

داون نیوز - پاکستان حمله اسرائیل به ناوگان دریایی «صمود» برای غزه را شدیدا محکوم کرد

- تشدید حملات اسرائیل در غزه پس از اعلام طرح صلح ترامپ / ۶۱ فلسطینی به شهادت رسیدند

- ارتش پاکستان در دو عملیات مجزا در ایالت بلوچستان ۱۳ تروریست را به هلاکت رساند

- تورم ماهیانه در پاکستان در سپتامبر ۶.۵ درصد افزایش یافت جیو نیوز

- مشتاق احمد عضو سابق مجلس سنای پاکستان در جریان حمله اسرائیل به ناوگان دریایی «صمود» بازداشت شد

- ابراز نگرانی نخست وزیر پاکستان از نا آرامی و تظاهرات در کشمیر تحت کنترل این کشور / شهباز شریف شخصا مذاکرات با کمیته مردمی کشمیر را نظارت می‌کند

- حزب مسلم لیگ نواز و مردم اختلافات خود را از طریق گفت‌و‌گو حل می‌کنند

- آمریکا برای حملات موشکی اوکراین علیه روسیه اطلاعات فراهم می‌کند رادیو پاکستان

- وزارت خارجه پاکستان اقدام اسرائیل در توقیف ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد

- پاکستان و ایران در تماس تلفنی وزرای خارجه بر عزم خود برای گسترش همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند

- پاکستان: رایزنی‌های آمریکا با کشور‌های عربی و سازمان همکاری اسلامی تحولی قابل توجه است

- ابراز همدردی پاکستان با اندونزی و فیلیپین در پی زمین‌لرزه و تلفات انسانی

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان؛ ۱۰ مهر ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- برگزاری جشن روز ملی در سراسر چین

- دستاورد مهم چین در طرح همجوشی هسته ای

- پیشنهاد ایران برای مذاکرات مستقیم توسط ایالات متحده در نیویورک رد شد

- چین خواستار حل مسالمت آمیز مساله هسته ای ایران از راه های سیاسی و دیپلماتیک شد

گلوبال تایمز

- سنا نتوانست لایحه هزینه را با شروع تعطیلی دولت تصویب کند

- نیروی دریایی اسرائیل ناوگان کمک رسانی به غزه را متوقف کرد

- کشورهای اروپایی اسرائیل را به خاطر رهگیری ناوگان غزه محکوم کردند

- حمایت روسیه از اصلاحات نظام حاکمیت جهانی

سی جی تی ان

- جابجایی بیش از 336 میلیون نفر در روز اول تعطیلات «روز ملی» در چین

- رونق صنعت هوش مصنوعی چین با بیش از 5300 شرکت

- روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت و برنامه آغاز فرآیند انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل را اعلام کرد

- تعطیلی کاخ سفید و به بن‌بست رسیدن آمریکا

- چین استفاده آمریکا از حق وتو در مسئله غزه را شدیداً محکوم کرد

- جایزه جهانی فضایی کنگره بین‌اللملی فضانوردی به چین اهدا شد

- دیپلماسی، نه تحریم؛ تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران

چاینا دیلی

- رئیس جمهور خواستار جوان سازی ملی و چندجانبه گرایی در عرصه جهانی شد

- افزایش سفر گردشگران روسی به چین در پی اجرای سیاست لغو روادید

- دولت آمریکا برای اولین بار در حدود 7 سال گذشته تعطیل شد

- چین سند موضعی را در مورد قطعنامه 2758 مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرد



روزنامه مردم

- برگزاری جشن روز ملی چین در میدان تیان آن من پکن

- مراسم پرچم گذاری در میدان تیان آن من به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس چین

- برگزاری مراسم یادبود در سراسر چین به مناسبت روز شهدا

- چین خواستار حل مسالمت آمیز مساله هسته ای ایران از راه های سیاسی و دیپلماتیک شد

- چین در سال 2025 بودجه 300 میلیارد یوانی برای تجارت کالاهای مصرفی را نهایی کرد