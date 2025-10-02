پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی " انیس"
- حکومت آمریکا تعطیل شد
- هلال احمر افغانستان: هیچ قرارداد خارجی برای درمان بیماران سوراخ قلب وجود ندارد
- بازگشایی گذرگاه " انگورده " میان افغانستان و پاکستان پس از دو سال
- شرکت رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نشست سرمایه گذاری ترکمنستان
- حمله موشکی یمن به کشتی مرتبط با رژیم اسرائیل
پایگاه اطلاع رسانی" الاماره "
- دیدار مولوی امیرخان متقی با هیئت آمریکایی؛ آزادی یک تبعه آمریکا در افغانستان
- پذیرش رسمی امارت اسلامی در فرمت مسکو؛ دیدار متقی با سفیر روسیه در کابل
- افزایش سی درصدی حجم تجارت خارجی افغانستان
وبسایت روزنامه " هشت صبح "
- قطع دو روزه اینترنت؛ طالبان حقوق و زندگی مردم افغانستان را هدف گرفتهاند
- امارات متحده عربی محموله جدید کمکهای بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد
- نارضایتی و خشم مردم افغانستان نسبت به اقدامات اخیر طالبان افزایش یافته است
- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان: قطع اینترنت زندگی را مختل میکند و نباید اعمال شود
- اقدامات امنیتی در قندهار؛ مردم تحت کنترل شدید طالبان قرار دارند
وبسایت روزنامه " اطلاعات روز "
- نمایندگان سیزده کشور و اتحادیه اروپا از تهدید مستمر تروریسم از افغانستان ابراز نگرانی کردند
- گزارش وزارت خارجه آمریکا: آسیبپذیری در برابر قاچاق انسان در افغانستان بیشتر شده است
- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از اتصال دوباره اینترنت و خدمات مخابراتی استقبال کرد
- کارمندان کنسولگری افغانستان در بن آلمان استعفای گروهی خود را اعلام کردند
- خدمات اینترنت در کابل قطع شد
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
داون نیوز
- پاکستان حمله اسرائیل به ناوگان دریایی «صمود» برای غزه را شدیدا محکوم کرد
- تشدید حملات اسرائیل در غزه پس از اعلام طرح صلح ترامپ / ۶۱ فلسطینی به شهادت رسیدند
- ارتش پاکستان در دو عملیات مجزا در ایالت بلوچستان ۱۳ تروریست را به هلاکت رساند
- تورم ماهیانه در پاکستان در سپتامبر ۶.۵ درصد افزایش یافت
جیو نیوز
- مشتاق احمد عضو سابق مجلس سنای پاکستان در جریان حمله اسرائیل به ناوگان دریایی «صمود» بازداشت شد
- ابراز نگرانی نخست وزیر پاکستان از نا آرامی و تظاهرات در کشمیر تحت کنترل این کشور / شهباز شریف شخصا مذاکرات با کمیته مردمی کشمیر را نظارت میکند
- حزب مسلم لیگ نواز و مردم اختلافات خود را از طریق گفتوگو حل میکنند
- آمریکا برای حملات موشکی اوکراین علیه روسیه اطلاعات فراهم میکند
رادیو پاکستان
- وزارت خارجه پاکستان اقدام اسرائیل در توقیف ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
- پاکستان و ایران در تماس تلفنی وزرای خارجه بر عزم خود برای گسترش همکاریهای دوجانبه تاکید کردند
- پاکستان: رایزنیهای آمریکا با کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی تحولی قابل توجه است
- ابراز همدردی پاکستان با اندونزی و فیلیپین در پی زمینلرزه و تلفات انسانی
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
دیلی میرور
- پس از محکومیت یک شرکت تأمینکننده تجهیزات پزشکی مرتبط با خانم مونه، درخواستها برای سلب عنوان اشرافی از او بالا گرفته است
تایمز
- استارمر تأکید کرده است که پناهجویان باید «شایستگی» خود را ثابت کنند تا بتوانند خانوادههایشان را به بریتانیا بیاورند
سان
- تمرکز روی ماجرای بارونس مونه؛ فشارها برای سلب عنوان او ادامه دارد
فایننشال تایمز
وزرا میخواهند اپل را وادار کنند که به مقامات بریتانیایی دسترسی به دادههای کاربران را بدهد
دیلی اکسپرس
- پایان دادگاه باند آزار در راچدیل؛ قاضی میگوید قربانیان توسط کسانی که باید حامیشان باشند رها شدند
دیلی میل
- بارونس مونه تحت فشار است تا ۱۲۲ میلیون پوند به دولت بازگرداند
گاردین
- پیروزی دولت در دادگاه علیه شرکت مرتبط با بارونس مونه که میلیونها روپوش جراحی بیکیفیت و غیرقابل استفاده عرضه کرده بود
دیلی استار
- داشت وس استریتینگ از عادات غذایی و حتی اشارهاش به لیز تراس
دیلی تلگراف
- یک وعده از سوی رهبر حزب محافظهکار برای لغو قوانینی که با هدف کمک به بریتانیا در دستیابی به «کربن صفر» طراحی شدهاند
مترو
- پیروزی دولت در پرونده تجهیزات پزشکی علیه بارونس مونه؛ او چندین نهاد دیگر را مقصر شکست دادگاه معرفی کرده است