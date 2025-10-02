خروج ناوگان تجاری از مرز دوغارون به داخل افغانستان با وصل شدن اینترنت این کشور، به روال عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت: به دنبال برقراری و وصل شدن اینترنت در افغانستان، خروج ناوگان تجاری از مرز دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه این کشور همسایه از سرگرفته شد و به روال عادی بازگشت.

اسماعیل پور عابد افزود: به علت قطعی سراسری اینترنت در افغانستان از ساعت ۱۹ روز هفتم مهرماه تا بعدازظهر دیروز، روند خروج کامیون‌ها از ایران به سمت افغانستان کاملا متوقف شد که با برقراری اینترنت، این روند به جریان افتاد.

وی ادامه داد: در بیش از ۴۸ ساعت گذشته، افزون بر هزار و ۷۰۰ دستگاه کامیون حامل بار در پارکینگ‌های این معبر رسمی رسوب کردند و برای خروج از ایران معطل ماندند.

پورعابد گفت: در زمان قطعی اینترنت در کشور همسایه، ملاقات مرزی مدیر پایانه مرزی، مدیرکل گمرک دوغارون و نماینده هنگ مرزی تایباد با معاون کمیسر مرزی و رئیس اداره حمل و نقل اسلام قلعه افغانستان برای چاره اندیشی درخصوص معطلی ناوگان تجاری برگزار شد.

وی افزود: در این ملاقات مرزی، طرف‌های ایرانی و افغانستانی توافق کردند که در صورت رخ دادن اتفاقات احتمالی یا مشابه، رانندگان افغانستانی در داخل خاک ایران بتوانند بدون خودرو وارد کشور خود شوند.

وی ادامه داد: البته در طول دوره توقف خروج ناوگان تجاری از مرز دوغارون به افغانستان، جریان ورود کامیون‌های ایرانی و افغانستانی به داخل ایران و همچنین رفت و آمد مسافران بین دو کشور بدون هیچ مشکلی برقرار بود.

پورعابد گفت: روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی دوغارون به سمت افغانستان خارج می‌شوند و فرایند تردد ناوگان تجاری در این گذرگاه زمینی تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.