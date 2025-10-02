\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0627\u0644\u0645\u0647\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u0642\u062a\u062f\u0631\u060c \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0645\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0627\u0645\u0646\u060c \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n