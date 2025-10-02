مرگ زن جوان و یک کودک ۴ ساله درسانحه رانندگی
رئیس پلیس راه استان قزوین از جان باختن دو سرنشین در پی انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ از مسیر خبر داد.
، سرهنگ تقی خانی رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۹ صبح امروز، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که در باند شمالی آزادراه قزوین-کرج به سمت تبریز در حرکت بود، در حوالی شهر محمدیه از مسیر اصلی منحرف شد. خودرو پس از خروج از جاده و عبور از خاکریز حاشیه، با قسمت جلو به سطح زمین برخورد کرد.
سرهنگ حسین تقی خانی افزود: در این خودرو، علاوه بر راننده، پنج سرنشین شامل سه کودک زیر شش سال و دو خانم حضور داشتند که به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی و رها بودن کودکان در فضای داخل کابین، سرنشین ۳۰ ساله زن در دم جان خود را از دست داد.
وی افزود: راننده و سایر سرنشینان بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. در پیگیریهای بعدی مشخص شد که یک کودک ۴ ساله نیز به دلیل شدت جراحات وارده، در مرکز درمانی جان خود را از دست داده و حال یکی دیگر از مجروحین که کودکی ۵ ساله است، وخیم گزارش شده است.
سرهنگ تقی خانی با انتقاد از بیتوجهی به ایمنی سرنشینان، به ویژه کودکان، خاطرنشان کرد: علیرغم تذکرات مکرر در خصوص الزامی بودن استفاده از کمربند ایمنی توسط کلیه سرنشینان، بهویژه سرنشینان عقب، هنوز شاهد عدم اهتمام رانندگان هستیم.
رئیس پلیس راه استان تأکید کرد: والدین در هنگام قرار گرفتن کودکان در خودرو کمترین توجهی به ایمنی دلبندان خود نمیکنند؛ به کرات شاهد رها بودن کودکان در خودرو، در آغوش گرفتن اطفال توسط راننده یا سرنشینان جلو هستیم.
به گفته وی، از صندلی کودک برای اطفال تا ۱۲ سال الزامی است.
