به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسه ستاد استانی احیا و مدیریت تالاب آق‌قشلاق به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی و با حضور دستگاه‌های عضو در محل استانداری برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست با تأکید بر اهمیت صیانت از تالاب‌های ارزشمند استان، خواستار همکاری و اقدام جدی تمامی ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای طرح مدیریت زیست‌بومی تالاب آق‌قشلاق شد.

مهندس علوی مقدم ضمن اشاره به لزوم تغییر سند بهره‌برداری تالاب به نام سازمان حفاظت محیط زیست به استناد قوانین موجود، بر پیگیری تعیین نیاز آبی تالاب، حد بستر و حریم آن تأکید کرد و افزود: برگزاری منظم جلسات کارشناسی و جلسات استانی با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برای پیشبرد اهداف مدیریت تالاب ضروری است.

علوی مقدم گفت: تالاب دیگری هم در استان شناسایی شده که پس از بررسی جامع، موقعیت آن اعلام می‌شود تا برای استفاده عموم و سرمایه‌گذاری هم تصمیم گیری می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هم گفت: ایجاد پاسگاه محیط‌بانی در محدوده تالاب، پیگیری سند تالاب و پیگیری تخصیص نیاز آبی از مهم‌ترین اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست در این حوزه بوده است.

در پایان جلسه مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب کارگروه‌های تخصصی، اقدامات اجرایی لازم را در چارچوب طرح مدیریت زیست‌بومی تالاب آق‌قشلاق با هماهنگی دبیرخانه ستاد استانی دنبال کنند.