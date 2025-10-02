پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی گفت: موزه بزرگ یاسوج با ظرفیتهای منحصربهفرد، به یکی از مراکز شاخص ارائه خدمات علمی و فرهنگی در غرب و جنوب کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در جریان بازدید از موزه باستانشناسی یاسوج، با ابراز خرسندی از روند تکمیل این پروژه، اظهار کرد: این موزه یکی از بهترین پروژههای موزهای کشور است که در سطحی ممتاز، استانداردهای بینالمللی را رعایت کرده و میتواند به الگویی برای دیگر مجموعههای فرهنگی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه این موزه ظرفیتی کمنظیر برای نمایش و صیانت از آثار تاریخی دارد، افزود: موزه بزرگ یاسوج میتواند نقش محوری در معرفی تمدن ایرانی و ارائه خدمات تخصصی موزهداری به استانهای غرب و جنوب کشور ایفا کند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به امکانات جنبی و طراحی ویژه این طرح گفت: آمفیتئاتر این موزه با تجهیزات نوین و معماری مطلوب ساخته شده و ظرفیت آن برای برگزاری برنامههای علمی، فرهنگی و آموزشی بسیار ارزشمند است.
ضروری است با تسریع در روند بهرهبرداری، این مکان هرچه زودتر در خدمت مردم و پژوهشگران قرار گیرد.
صالحیامیری با تأکید بر اهمیت راهبردی این طرح تصریح کرد: موزه یاسوج تنها یک مرکز نمایش آثار تاریخی نیست، بلکه بستری پویا برای پژوهش، آموزش و ارتقای هویتفرهنگی کشور خواهد بود.