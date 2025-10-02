به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی عبداللهی در بازدید از آبادان گفت: دستگاه‌های اجرایی آبادان از جمله شهرداری و آبفا از تجربه فصل بارندگی سال‌های گذشته استفاده کرده و نقاط بحرانی را ترمیم کنند.

او افزود: در مواردی که حجم بارش بالاتر از حد نرمال باشد دفع سریع آبگرفتگی‌ها از عهده شبکه خارج است و تخلیه آن زمانبر است و برای مواقع ضروری باید پمپ‌های ذخیره در نظر گرفته شود تا شاهد آبگرفتگی ناشی از بارندگی نباشیم.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران خوزستان گفت: تقسیم کار برای پشتیبانی سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمان آبگرفتگی انجام شود همچنین اورهال موتور پمپ‌ها، اصلاح نقاط ریزشی و لایروبی نهر‌ها و جوی‌ها نیز اجرایی شود تا امسال شهر با مشکل رو‌به‌رو نشود.

عبداللهی ادامه داد: طبق نظر کارشناسان پاییز امسال میزبان بارندگی کاهشی است، اما باید آمادگی لازم در این خصوص وجود داشته باشد.

عبداللهی خواستار لایروبی انهار سنتی در آبادان شد و گفت: جهاد کشاورزی باید انهار سنتی را لایروبی کند تا خروجی آب‌های سطحی تسریع یابد.

او افزود: شرکت آب و فاضلاب استان و جهاد کشاورزی خوزستان اعتبارات لازم برای لایروبی انهار را تامین خواهند کرد تا در فصل بارندگی سال جاری آبگرفتگی معابر کمتری داشته باشیم.