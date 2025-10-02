به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بارش‌های پراکنده باران را تا امروز پنجشنبه ۱۰ مهر در استان شاهد هستیم.

غلامپور با اشاره به اینکه از بعدازظهر امروز از میزان ناپایداری جوی استان کاسته می‌شود افزود: فردا جمعه ۱۱ و شنبه ۱۲ مهر ضمن هوای صاف و آفتابی و افزایش دما؛ در ساعات بعداز ظهر و شب در مناطق غربی استان رشد ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: از یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده جو استان پایدار است و شاهد افزایش نسبی و تدریجی دما خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: بارش‌های اخیر شرایط مناسبی را برای کشت محصولات پاییزه برای کشاورزان فراهم کرده است.

به گفته غلامپور دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریای مناسب نیست.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی، شبانه روز گذشته در استان از بورخانی سوادکوه شمالی به میزان ۵۲ میلیمتر و کالی‌کلا سوادکوه شمالی به میزان ۳۳ میلیمتر گزارش شد.