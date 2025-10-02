پخش زنده
امروز: -
هفته ملی ناشنوایان در مراسمی در بهزیستی استان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل آیین نکوداشت هفته ناشنوایان با حضور مسئولان استانی و جمعی از خانوادههای دارای کودکان کم شنوا و ناشنوا در بهزیستی استان اردبیل برگزار شد.
مدیر کل بهزیستی استان در این مراسم با بیان اینکه ۳ هزار و ۴۱۰ نفر در استان از خدمات مستمر بهزیستی استان بهرمند هستند گفت:تاکنون ۱۹۲ نفر در چهار مرکز توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات ناشنوایی در استان از آموزشهای گفتار درمانی و مهارتهای ارتباطی بهرمند شدهاند.
رزاق پور همچنین خاطر نشان کرد ۱۴۸ نفر ناشنوا و کم شنوا در رشتههای مختلف مشغول به کار شدهاند و ۶۹ نفر نیز تسهیلات خوداشتغالی دریافت کردهاند که این موفقیت نشانه تلاش و توانمندی آنان است.
وی ورزشکاران ناشنوای استان را در کشور پیشرو دانست و گفت: بزودی ۸ نفر از این ورزشکاران به پارالمپیک ژاپن اعزام میشوند.