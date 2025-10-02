پخش زنده
آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در حالی ایران را به پایبند نبودن به تعهدات برجامی متهم میکنند که بنا به گفته مقامات کشورمان آنها به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکردند و آمریکا در نقض فاحش برجام از آن خارج شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ وزارت خارجه انگلیس ساعتی پیش با صدور بیانیهای اعلام کرد: این تحریمها در پی فعال شدن استپ یک (پس گشت) از روز چهارشنبه اول اکتبر (نهم مهرماه) اعمال شدهاند.
دولت انگلیس میگوید به علت پایبند نبودن ایران به تعهداتش در برجام تحریمهای انگلیس علیه ۱۲۱ شخص حقیقی و حقوقی را باز میگرداند، این در حالی است که دولت انگلیس سه روز پیش ۷۱ فرد و نهاد ایرانی را به فهرست طولانی تحریمهای خود اضافه کرد.